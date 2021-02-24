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Yatağan'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Yatağan İlçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Turgut Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selami Y.'nin kullandığı 48 YS 618 plakalı otomobil, anayol üzerinde ilerlediği sırada, ticari araç sürücüsünün yan yola dönmek için direksiyon kırması sonucu kaza meydana geldi. Kazada vücudunun birçok yerinde kırık meydana gelen araç sürücüsü Selami Y.'nin 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selami Y. ile A. H. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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