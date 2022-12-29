Yatağan'da velilere sosyal medya kullanımı eğitimi

Eğitim Kavaklıdere Şehit Şenol Özbay Ortaokulu'nda velilere verildi. Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ” Şehit Şenol Özbay Ortaokulu velilerine Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte İnternet ve sosyal medya bireylerin ihtiyaç ve arzularını karşılama noktasında her geçen gün daha da önemli bir konuma gelmektedir. İnternet, eğitimden eğlenceye, alışverişten iletişime kadar çeşitli imkanlar sağlamaktadır. İnternet ve sosyal medyanın hayatın her alanında sağladığı kolaylıklarına rağmen aşırı derecede kullanımı bireyler için önemli bir sorun haline gelmektedir. Çünkü İnternet ve sosyal medya kullanımı zaman içerisinde alışkanlığa, alışkanlıktan da bağımlılığa dönüşebilme riskine sahiptir. Özellikle orta ve yükseköğrenim öğrencileri İnternet ve sosyal medyayı aşırı kullanmaları nedeniyle bağımlılık riski altındadır. Bu çalışmada öncelikle bağımlılık ve çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümünde İnternet ve sosyal medya bağımlılığına ilişkin temel kavramlar yer almaktadır. Son olarak 2000-2018 yılları arasında yerli ve yabancı akademik dergilerde yer alan öğrencilerin İnternet ve sosyal medya bağımlılığı üzerine çalışmalara ilişkin bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir” ifadesi kullanıldı.