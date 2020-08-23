Yatağan'da yol çalışmaları devam ediyor

İlçe merkezinde Madenler Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi, Hacıyakası Mevkii ve Yeni Mahalle Kırçeşmesi Mevkiinde başlanan çalışmalarda Kırçeşmesi Mevkiinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Yeni Mahalle Kırçeşmesi Mevkiinde yaklaşık 20 Bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapılan yol ile mahalle sakinleri toz ve çamurdan kurtulurken mevkide ilk defa parke taşı döşemesi yapılmış oldu.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçe merkezinde yol yapım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 16 aylık sürede ilçemize bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimize yaklaşık 300 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Şu anda kırsal mahallelerimiz ve ilçe merkezimizde bulunan mahallelerimizde yine yaklaşık 120 Bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştiriyoruz. Amacımız Yatağanımıza hak ettiği hizmeti en iyi şekilde sunabilmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.