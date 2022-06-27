Yatağan'daki yangında 6 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinlik ve anız yangınında 6 dönüm arazi üzerinde onlarca ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Madenler Mahallesi Bozyaka mevkiinde bulunan alanda yangın çıktı. Zeytinlik ve anız yangını ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında 6 dönüm alan içerisinde 58 zeytin, 5 armut, 3 badem ağacı ile beraber 1500 m2 alan içerisindeki ekin zarar gördü. Yangının biçer döver makinesinden kaynaklandığı tespit edildi.