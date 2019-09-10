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Yatağan'ın Kırsal mahalle yolları asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Kırsal Mahallelerinden Kadıköy, Elmacık ve Kavak Mahalleleri bağlantı yolunu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.


Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy, Elmacık ve Kavak Mahalleleri bağlantı yolunun 9 kilometrelik kısmı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlandı.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda tamamlanan 9 kilometrelik Kadıköy, Elmacık ve Kavak Mahalleleri bağlantı yolu modern ve konforlu görünüme kavuştu.

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