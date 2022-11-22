Yatarak motosiklet kullandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü, cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü, cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, yatar vaziyette kullandığı motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık bir kilometre boyunca ölüme meydan okuyarak sürdü.