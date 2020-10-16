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Yatın değeri dudak uçuklattı

Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan “Sunrays” isimli motor yat, Bodrum’a demirledi.

Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan “Sunrays” isimli motor yat, Bodrum'a demirledi. Mega yatı görenler dönüp bir daha baktı.


Turizmin göz bebeği Bodrum, sezon sonu olmasına rağmen dünyadaki en lüks yatları ağırlamaya devam ediyor. İlçeye son gelen lüks yat, “Sunrays” oldu. Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan 85 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi. Sıradışı turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yatın, Göcek'ten Bodrum'a geldiği öğrenildi. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen motor yat, 9 kabinde 18 misafirin konaklamasına imkan veriyor. Her kabinin kendine özel terası ve jakuzisi olan yatın içerisi ise mini bir saray. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın içerisinde kim olduğu ve Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.



Rus milyarderin yatı Bodrum'dan ayrılmıyor


Hollywood yıldızlarını, dünyaca ünlü sanatçıları misafir eden “Cloudbreak” isimli yat ise yaklaşık 1 aydır Bodrum açıklarından alargada bekliyor. Rus iş adamı Alexander Svetakov'un olduğu öğrenilen yat geçtiğimiz aylardan ilçeye gelmişti. Svetakov'un geldiği yat “Cloudbreak” adlı ultra Bodrum koylarını teker teker gezmişti. Geçtiğimiz aylarında Yalıkavak'taki bir Beach'in tüm şezlonglarını kiralayıp plajı ailesi için kapatan Svetakov'un ise yatta olup olmadığı ve yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

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