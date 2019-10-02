Yaya güvenliği için nöbet tuttular

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe protokolünün, kurum yöneticilerinin ve öğrencilerin katılımı ile yaya geçitlerinde yaya güvenliği nöbeti tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmesinin ardından, Şubat ayında gerçekleştirilen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliğinin devamı olarak yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Milas'ta 13.00 - 15.00 saatleri arasında “Yaya Güvenliği Nöbeti” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova, M. Önal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri ile burada bakım ve eğitim alan özel bireyler, bazı okul yöneticileri ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milas Belediyesi Zabıta Ekipleri görev aldı.

Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri Kaymakam Arslan, katılımcı kurum yöneticileri ve öğrenciler tarafından araç sürücülerine verilerek, yayalara karşı daha duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulundular.