Yaya yollarında şok denetim

Marmaris'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliğine yönelik denetim yapıldı.

Marmaris'te yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla “Yaya Önceliği” konusunda Atatürk Caddesi üzerinde denetimler yapıldı. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde bir motosiklet sürücüsüne ise ehliyeti olmadığı, kask takmadığı ve sürüş halinde iken cep telefonu ile konuştuğu için cezai işlem uygulandı.

Düzenli olarak belirli saatlerde yapılan denetimlerde iki günde 18 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı. 3 motosiklet evrak eksikliği sebebi ile trafik otoparkına çekildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri yetkililerinden alınan bilgiye göre yaya geçidinde yol veremeyen sürücüler hem Mobese kameraları ile hem de devriye ekipler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Kurallara uymayanlara cezaları tebliğ ediliyor.

Yaya geçidi harici yoldan geçen yayalara da ceza var. Yaya geçini kullanmayarak trafiği tehlike altına attığı belirlenen 2 vatandaşa da kimlik numaraları alınarak para cezası yazıldı.