İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 2 ayrı noktada etkinlik gerçekleştirildi.

Bugün ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bu çerçevede Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Gümüşlük Mahallesi'ndeki Kemal Durmaz Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz katıldı. Etkinlikte öğrenciler, ellerinde Türk Bayrakları ve “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekti.

Kaymakam Bayar ve Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, yaya geçidinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesini sembolik olarak kırmızıya boyadı. Etkinlikte sürücüleri kampanya hakkında bilgilendiren Bilgehan Bayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bu, yaya önceliğini öngören bir uygulama. Gün boyunca birkaç yerde öğrencilerimizle birlikte uygulamasını yapacağız. Bu sembolik bir program. Toplumda davranış değişikliğini geliştirme adına çalıştığımız, gayret ettiğimiz, zaman zaman da uyguladığımız, kendimizin sivil olarak da denemelerini yaptığı, toplumdaki trafik kültürünü geliştirme adına çok önemli bir uygulama. Tabi ki eğitim çok önemli. Çocuklarımızın daha minik yaşlarda bu ‘trafikte saygı, hayata saygı' anlayışı ile bu eğitimleri almasını arzuluyoruz. Bu vesileyle ilçedeki tüm çocuklarımıza ve hatta gençlerimize ve yaşlılarımıza da bunu göstermeye, hatırlatmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki Bodrum'da trafikte bu algının yüksek olduğunu görüyorum. Kazalar tabi ki oluyor ama hedefimiz trafik kazalarında can kayıplarını minimal seviyeye indirmeyi arzuluyoruz.”

Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu da "Bugün bir farkındalık için buradayız. Sürücülerimize, yayalarımız yaya geçidine adım attıklarını durmaları ricasında bulunuyoruz." dedi.