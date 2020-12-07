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Yayla Gökben'de 20 hane suya kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde yeni içme suyu hatları çekmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Seydikemer ilçesinin Yayla Gökben Mahallesi'nde suyu olmayan 20 hane için bin 100 metre uzunluğunda içme suyu hattı çekildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20 hane ilk defa suya kavuşurken, mahalle sakinlerinin kesintisiz su almaları da sağlandı.

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