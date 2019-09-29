Yaylanın en güzel kavunları yarıştı

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Kültür ve Sanat' şenliği kapsamında Karabağlar yaylasında en iyi kavun yarışması düzenlendi. Yarışmada yaylada yetiştirilmiş 25 kavun jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan, Cumhur Demirel'in kavunu birinci, Selim Ünal'ın kavunu ikinci, Ali Kocasarı'nın kavunu da üçüncü seçildi.

Karabağlar Yaylası'nda, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışma, Muğla Engelliler Derneği ve Menteşe Belediyesi halk oyunları gösterisi ile başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini belirterek, “Merkezden 20-30 metre daha aşağıda bulunan yaylamız, 3 kilometre gibi kısa bir mesafede. Karabağlar, Muğlalıların yazın gelip 'yurt' diye oturdukları, kışlık yiyeceklerini hazırladıkları, kışın da Muğla'ya göçtükleri yerdir. Yayla kavununun kendine has tadı ve kokusu vardır. Burayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Eşsiz bir coğrafya da yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilip korumaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Karabağlar Yaylası'nda farklı bir yaşam sürüldüğünü belirterek, “Kavun yaylamızda önemli bir simge. Kavun yarışması ile yaylanın tüm değerleri gelecek nesillere aktarılıyor. Kaliteli kavunun tohumları saklanıyor ve dağıtılıyor. Sadece kavun değil yaylanın tüm değerlerini, tüm tarımsal değerlerini muhafaza etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu da yayladaki güzelliği korumak için çalıştıklarını söyledi. Yöresel üretici sergisinin de açıldığı programda, Menteşe Belediyesi tarafından katılanlara yayla kavunu ve yöresel keşkek ikram edildi. Sanatçı Uygar Karaca tarafından Muğla Türküleri dinletisi de büyük beğeni topladı.

Yarışmada dereceye giren üreticiler ise çeşitli tarım aletleri ile ödüllendirildi.