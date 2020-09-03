Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi

Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Marmaris'te hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken yerli ve yabancı turistler serinlemek için denizi tercih etti.

Sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayında havalarında sıcak gitmesi ile deniz keyfinde azalma olmadı. Yabancı turistlerin çoğunlukta olduğu plajlar yine doluydu.

İngiltere'den gelen bir turist "Burada hava çok güzel, deniz harika İngiltere'de şu an hava 7 derece ‘' dedi.

Özel plajların daha çok yoğun olduğu halk plajlarının ise yoğunluğun azaldığı gözlendi. Plaj işletmecisi Ruşen Yönlü "Eylül ayında hava sıcaklığı güzel, yerli turistler okullar açıldığı için çekildiler diye düşünüyorum. Şu an yüzde 80 kapasite olarak doluyuz çoğunluğu İngiliz ve Avrupalı. Geçen yıla baktığımız zaman tabii ki yüzde 50 bir azalma var ama pandemi dönemini iyi atlattık'' diyerek Haziran ve Eylül aylarının Marmaris'teki turizmciler için iyi geçtiğini belirtti.