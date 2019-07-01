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Yaz Kursları Başladı

Menteşe Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kursları, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Menteşe Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kursları, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.


Halk Oyunları, dans ve karate gösterileriyle başlayan kursların açılış konuşmalarını yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ücretsiz olarak verdiğimiz yaz kursları ile her yıl yüzlerce çocuk ve gencin resimden gitara, zekâ oyunlarından karateye kadar geniş bir yelpazede kurs alıyorlar. Çocuklarımız alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından aldıkları kurslarda kendilerini geliştiriyorlar. Gençlerimizin yaz tatilini verimli geçirmeleri ve genç yaşta bir branşta eğitim almaları zeka ve vücut gelişimleri içinde çok önemli. Bu yıl 1565 çocuğumuz yaz kurslarımıza katılıyor. Yaz kurslarımıza katılan çocuklarımıza ve eğitmenlerimize başarılar diliyor, ebeveynlere de çocuklarının gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. ” dedi.


Gösterilerin ardından kurslara katılan çocuklar ve aileler kurs eğitmenleriyle tanışarak, eğitim süreci ile ilgili bilgi aldılar.

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