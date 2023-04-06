Yaz meyveleri tezgahlarda

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaz gelmeden karpuz, üzüm gibi meyveler pazar tezgahlarında yerini aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında yaz aylarının sebzeleri olan üzüm, karpuz, fasulye gibi ürünler satışa sunulurken, fiyatları da dudak uçuklatıyor. Dilimle satılan karpuz ise vatandaşların ilgi odağı durumunda. Menteşe halk pazarında yazlık ürünlerden İran karpuzunun kilosu 30 TL, üzümün kilosu 50 lira ve taze fasulyenin kilosu da 60 liradan alıcı buluyor.

Pazar esnafından İlhan Akmece, ”Fasulyeler mevsimi olmasa bile anca başlıyor. İster istemez fiyatlar yüksek olmak zorunda. Geçen hafta fasulyenin kilosunu 120 TL'den sattık. Bu hafta ise fiyatlarımız yarıya indi. İnşallah haftaya 30 TL'ye iner. Şu anda fasulyenin fiyatı 60 TL. Fasulyeler Fethiye ilçesinden geliyor” diye konuştu.

Tezgahında karpuz satan Özgür Köse, “Karpuzlarımız İran'dan geliyor. Kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Ramazan ayı olması sebebi ile karpuzlarımıza talep yoğun“ dedi.

Üzüm satıcısı Bayram Uyar, “Aydınlıyım. 40 senedir Muğla'da pazarcılık yapıyorum. Aydın'da oturuyorum. Bu üzüm Manisa ilinden geliyor. Üzümlerimizin tadı çok güzeldir. Kilosunu 50 TL'den satıyoruz. Mevsiminde bu üzüm 30-40 TL'den satılıyor. Üzümlerimiz çekirdeksiz ve güzel bir üzümdür” dedi.