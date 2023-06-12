5-12 yaş arası çocukların ücretsiz katılım sağlayabileceği yaz sporları kursuna başvurular, 12-23 Haziran tarihleri arasında Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bizzat yapılabilecek.

Menteşe'de sağlıklı bireylerin yetişmesi ve çocukların sporla ilgilenmeleri için açılan yaz sporları kursuna kayıtlar başladı. Dans, karate, cimnastik, satranç, çocuk yogası, masa tenisi, kort tenisi, futbol, kız çocuk futbolu, bisiklet eğitimi ve voleybol olmak üzere toplamda 11 farklı branşta açılan kurslar 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaz sporları kursu hakkında yaptığı açıklamada, “ Çocuklarımızın eğitimlerinin yanında sporla da ilgilenmeleri çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak onların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için her yıl ücretsiz yaz sporları kursu açıyor, satrançtan, voleybola 11 farklı branşda eğitim almalarını sağlıyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslar sayesinde çocuklar hem ilgi duydukları alanda kendilerini geliştiriyor hem de paylaşma, takım ruhu gibi duyguları ediniyorlar. Ayrıca yaptıkları spor sayesinde daha sağlıklı bir beden gelişimi ile mental gelişim gösteriyorlar. Farklı branşlarda yaptıkları spor eğitim hayatlarına da katkı sağlıyor.” dedi.

Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak yaz spor kursları kayıtları ile ilgili Menteşe Belediyesi'nin 0 252 214 48 80 / 6321 (Dahili) numarasından bilgi alınabilecek.