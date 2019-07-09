Yaz tiyatro günleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Tiyatro Günleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Bize Gülmek Lazım 3’ Tiyatro Oyununun gösterimi Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Tiyatro Günleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Bize Gülmek Lazım 3' Tiyatro Oyununun gösterimi Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan oyun salonu dolduran izleyicileri kahkahaya boğdu.
Vatandaşların ilgiyle izlediği tek perdelik komedi Bize Gülmek Lazım 3 oyununda oyuncular seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.