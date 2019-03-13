Yazıcı ve ekibi çalışmalarına devam ediyor

Cumhur ittifakının Marmaris temsilcileri saha çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, çalışmalar kapsamındaki ziyaretlerine Tepe mahallesinde bulunan esnafla devam etti. Dolaştığı mağaza ve dükkanlarda farklı taleplerle ilgili vatandaşların görüş ve sorunlarını dinleyen Yazıcı;” Marmaris için yaptığımız tüm proje çalışmalarını sizlerin bilgisine sunmak için Atatürk meydanında bulunan seçim tırımızda ekibimiz sizleri bekliyor olacak.. Daha önce lansmanını yaptığımız projelerimizi, detaylıca görmek isteyen vatandaşımız, her bir projemizin gerçek konumları düşünülerek hazırlanmış 3 boyutlu tasarımlarını izleyebilecek ve merak ettiklerini sorabilecek.” bilgisini verdi. Esnaf ziyaretleri esnasında yoldan geçen bir vatandaşın “ Burada yerel yönetim partisinin dışında bir partiden olup da esnaflık yapıyorsan yaşama şansın yok. Esnafa eşit davranan bir başkan istiyoruz” şikayetinde bulunması üzerine Serkan Yazıcı;” Bakın biz her şeyden önce eşitlikçi bir anlayış sergiliyoruz . Başkanlığımızda da bu böyle olacak, bunun aksi düşünülemez bile! Önemli konuları beraber konuşup, değerlendireceğiz. Marmaris'in geleceğini beraber kuracağız. Artık ‘ben yaptım!' olmayacak. Kararı çoğunluğa göre alacağız. Biz hizmet için geliyoruz. Halkımızın rahatı, huzuru ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız, söz veriyorum!” dedi Yazıcı'nın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten esnaf, Marmaris'in geleceği için çalışan, proje üreten bir adayı karşılarında görmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür ettiler. Yazıcı, esnaf ziyaretleri esnasında yoldan geçen vatandaşlarla da kısa Süreli sohbetler yaptı, esnafın yanı sıra çocuklar ve gençlerle de fotoğraf çektirdi. Yoğun bir tempoyla seçimlere odaklanan Meclis üyesi adayları ise görevli bulundukları bölgelerde kapı kapı, ev ev dolaşarak hem kendilerini tanıttılar, hem de Marmaris'e dair hazırlanan projeleri anlattılar.