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Yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını attılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 7 aydır devam eden deniz sezonu havaların Kasım ayının girip havaların soğuması ile sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 7 aydır devam eden deniz sezonu havaların Kasım ayının girip havaların soğuması ile sona erdi. Vatandaşlar havalar serinleyince aylardır kulaç attıkları denize bu defa oltalarını atıp balık tutmaya başladı.


Marmaris'te Kasım ayına kadar devam eden sıcaklar kasım ayının girmesi ile birlikte yerini serinliğe bıraktı. Deniz sezonu bitince şezlonglar boşaldı sahiller balıkçılara kaldı. Marmaris ilçesinde plajlarda yazın güneşlenecek yer bulunmazken sezonun bitmesi ile her yer boşaldı. Sahillerin boşalması ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını at şanslarını bekliyor.

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