Yedek lastiğin jantına sıkışan kedi kurtarıldı

Ortaca'da apartman boşluğunda bulunan yedek lastiğin jantına sıkışan kedi, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın giriş katında bulunan yedek lastiğin jantına yavru kedi sıkıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri Ortaca Belediyesi Dalyan Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Ekipler, Dalyan Barınağı veteriner hekimi ile birlikte yavru kediyi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Yavru kedi Dalyan Barınağında tedavi altına alındı. Yavru kedinin yedek lastiğin jantına sıkıştığını fark eden ve ekiplere haber veren apartman sakini emekli öğretmen Naci Tuncalı, Dalyan Barınağında tedavi altına alınan kediyi sahiplendi.