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Yedek paraşütü ile denize indi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayan pilot, yedek paraşütünü açarak denize indi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayan pilot, yedek paraşütünü açarak denize indi.



22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları için ilçeye gelen pilot, Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'dan uçuş yaptı. Pilotun gökyüzünde akrobasi hareketleri yapmaya başlaması ile paraşütü kapandı. Düşmeye başlayan pilot, yedek paraşütünü açarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı. Sahildeki botla denizden alınarak karaya çıkarılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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