Yediler içtiler, çöpleri yola fırlattılar

Marmaris'te sosyal medyada paylaşılan görüntü ilçeyi ayağa kaldırdı. Görüntülerde, cip safari turuna çıkan yabancı turistler yiyecek ve içecek ambalajlarını karayoluna fırlatıyor. Görüntü kısa sürede onlarca yorum ve paylaşım aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler cip safari turuna çıkan yabancı turistler ilçe sakinlerini çileden çıkardı. Datça-Marmaris karayolunda çekilen görüntülerde, turistler yiyip, içtiklerinin ambalajlarını yola fırlatıyor. Ayrıca araçlarda dışarı sarkan kişiler de görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları biri yorumunda, “Kendi ülkelerinde de böyle mi yapıyorlar” diye sorarak duruma tepki gösterdi.