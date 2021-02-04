Yelkenci gençler aylar sonra yelkenlileriyle buluştu

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Gelişim Kampı, Bodrum'da devam ediyor. Kampa katılan gençler Bitez sahilinden yelkenleri açarak antrenman yapmaları ise havadan görüntülendi.

Optimist branşı antrenörü Alican Selcik gözetiminde gerçekleştirilen kampa optimist, laser 4.7 ve 420 kategorilerinde onlarca yelkenci katıldı. Bitez Koyu'nda antrenmanlarını sürdüren sporcular, pandemi tedbirleri altında kampa devam ediyor.

Kampla ilgili Alican Selcik, kapta olduklarını belirterek “Geçen hafta birincisini düzenledik, bu hafta ikincisini yapıyoruz. Geçen sene Türkiye'de en iyi derece almış optimist sporcularını bir araya topladık. Bu pandemi sürecinde kurallara uygun olarak ilk kampımızı gerçekleştiriyoruz. Kamplarımız çok güzel gidiyor. Geçen hafta biraz sert bir hava vardı, iklim olarak zor bir havayı atlattık. Şimdi önümüzdeki 2-3 gün çok güzel. 15-20 derecelerde güzel bir sıcaklık, hava koşulları da çok güzel. Antrenmanlar keyifli geçiyor" dedi.

Pandemi sürecinden önce 3 ayda bir, milli takım kampları yaptıklarını anlatan Selcik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir senedir çocuklar birbirlerinden uzak kaldı. Elit sporcular kendi kulüplerinden çıkamadı. Kaliteli ekibi bir araya toplayamadığımız için kaliteli antrenmanlardan uzak kaldık. Şimdi kendi sınıflarında önde olan sporcuları Ege'den, İstanbul'dan, Akdeniz'den topladık. Türkiye'nin en iyi sporcularını bir araya getirdik. Bu denizde onlara yüksek antrenman performansı sağlıyor. En önemlisi de motivasyon. Çocuklar bir senedir motive değildi. Şimdi hem rakiplerini görmüş oluyorlar, hem de denizde rakipleri, karada arkadaşları ile beraber güzel vakit geçiriyorlar."

Kamp, 12 Şubat'ta sona erecek.