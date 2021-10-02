Yelkencilerin rotası yanan koylar

Bu yılın rotasını yanan kıyılara çeviren yelkenciler, 19 Ekim'de yelkenler fora diyecek.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali Bodrum Cup, 33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak. Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan Bodrum Cup, özel bir hastanenin isim sponsorluğu sponsorluğunda 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak. Ayrıca yangınların söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, yerel kurum temsilcileri 18-23 Ekim tarihleri arasından gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde çeşitli katkılar sunacaklarını paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “American Hospital The Bodrum Cup'ın geçen yıl pandemi nedeniyle verilen aradan sonra tekrar hayata geçiyor olması, hepimiz için bir umut. Son dönemde yaşadığımız afetlerden dolayı toplumda karamsarlık söz konusu. Umutları canlı tutmak için bu tür faaliyetler ve benzeri çalışmalar çok önemli. Bodrum Cup komitesinin bu seneki hedefi yangın bölgesine dikkat çekmek. Kissebükü, Mazı, Çökertme bölgelerinde bütün deniz ve yarış tutkunları ile birlikte olacağız. O yüzden bu seneki anlamlı organizasyon için Bodrum Cup komitesine ve destek veren herkese teşekkür ederim. Yangın nedeniyle bölge ekonomisi büyük zarar gördü. Özellikle turizm, Bodrum genelinde bir travma yaşadı. Rezervasyon iptallerimiz oldu, Bodrum'da tatilini yapmakta olan insanlar geri döndü. Tekrar bölgeye dikkat çekecek etkinliklere ihtiyacımız var. Bodrum Cup bu sene Çökertme'ye kadar giden parkuruyla çok önemli bir misyon üstlenmiş olacak" dedi.

Uysal: “Yelken yarışı olmanın ötesinde bir misyon”

Organizasyonun Komite Başkanı Süleyman Uysal, “Bodrum Cup sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin de en büyük festivallerinden biri haline geldi. Bodrum Cup yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlenmiş durumda. Bunu sağlayan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz var. Tamamen Bodrum'a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşuyor. Yelken yarışı uluslararası standartlarda kendini geliştirirken bölgenin tanıtımıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonu hep birlikte daha iyiye götürmenin sadece Muğla için değil ülkemiz için de büyük yarar sağladığı kanaatindeyiz. Başkanımızdan rica ederek kurumlarla bir koordinasyon toplantısı yapmak, Bodrum Cup'ı daha entegre bir organizasyon haline getirmek istedik'' diye konuştu.

“Yangında gösterilen dayanışmanın bir parçası olmak istiyoruz”

Uysal, organizasyonun 33. yılında yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine değinerek sözlerine devam etti:

“Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye'nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı, insanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz.”

Bu yıl 33.'sü gerçekleştirilen Bodrum Cup, yangında zarar görmüş bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Böylece yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlara da saygı duruşunda bulunacak. Korona virğs sebebiyle gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağı organizasyonda Bodrum Cup ailesi, sevdalıları ile özlem giderecek.

Aras: “Genç nesilleri yelkene alıştırdık”

Süleyman Uysal'ın konuşmasının ardından Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras söz aldı. Aras, “Bilinen tarihimizde Bodrum'da tekne yapımı ve deniz ticareti vardı. Zaman içerisinde teknoloji değişti, gelişti. Bodrum Cup yarışı, bütün bu değişen teknolojilerin tekne yapımına uyum sağlayacağı bir laboratuvar oldu. Yeni gelişen teknolojiyle yelkencilik de farklı bir noktaya geldi. Gençleri yetiştirmemiz gerekiyordu; çünkü Bodrum'da deniz ticareti yapıyoruz. İşte Bodrum Cup burada devreye girdi. Genç nesli yelkene alıştırdık. Bilenlerle öğrenmek isteyen gençleri bir araya getirdik. Artık çevremizde gurur duyduğumuz pek çok kaptanımız ve gemicimiz var. Amacımız sadece yarış yapmak değil doğayı ve denizi sevmeyi, korumayı öğretmek. Bu yıl da yangın yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl müdürleri, STK başkanları ve çeşitli kurumlardan katılımcıların yer aldığı toplantı, Bodrum Cup'a dair katkı sunabilecek ve destek sağlayabilecek öneriler alınarak sonlandırıldı. 33. yılında yangınla mücadele verenlere atfedilecek yarışlar, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarına adanmıştı.