Yelkende heyecan devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonasında heyecan devam ediyor. Sporcular, dalgaların arasında zorlu mücadele veriyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde sürüyor.

49 kulübün katıldığı şampiyonada Optimist Junior sınıfında 178, Optimist sınıfında da 195 olmak üzere toplam 373 yelkenci mücadele ediyor. Şampiyonada sert rüzgarda yelken açan sporcular, dalgaların arasında zorlu mücadele veriyorlar.

Yarışlara katılan 11 yaşındaki Emir Kuzey Poyraz, güzel bir yarış geçirdiğini ifade ederek “Bu benim ilk yarışımdı, ilk defa denize çıktım. Benim için güzel bir yarış oldu. Bir dahaki yarışları iple çekiyorum.” dedi.

Reşat Emir Uzun isimli yelkenci de yarışların kendisi için çok güzel geçtiğini dile getirerek “Hava şartları dolayısıyla biraz zorlandım. Hava sert olmasından dolayı yarışı tamamlayamadım, karaya erken geldik. Bir daha ki şampiyonada yarışı tamamlamak istiyorum.” dedi.

Organizasyona Adana'dan katılan Nejat Yalçın Bodrum'daki rüzgarın Adana'ya göre daha sert olduğunu belirterek “Bodrum'daki rüzgar yarış için daha elverişli. Buranın rüzgarı benim için çok daha iyi. Keşke Adana'nın da rüzgarı burası gibi olsa, bunun gibi havalarda yelken yapsak. Benim için çok daha iyi olabilirdi, kendimi çok daha iyi geliştirebilirdim.” dedi.

Şampiyona 30 Eylül'de sona erecek.