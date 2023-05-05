Yelkenli tekne ile kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ile birlikte 3 göçmen kaçaklığı şüphelisi de yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içinde 73 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.