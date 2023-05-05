Yelkenli tekne ile kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ile birlikte 3 göçmen kaçaklığı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içinde 73 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.