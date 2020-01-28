Yemek hizmeti veren esnafa uyarı

Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, yaptığı açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında toplu tüketim yerlerinde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren alerjen bilgisinin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamına gıdanın tüketime hazır hale getirildiği mobil araçlar, sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren bütün işletmeler girmektedir. İşletmeler alerjen bildirimini iş yerlerine asacakları afiş, yazı tahtası veya menüler vasıtasıyla yapabileceklerdir. Alerjen bildirimi yapılırken, yönetmelikte yer alan 14 alerjen madde esas alınacaktır" diye konuştu.