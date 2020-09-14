İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yemişendere ve Muratlar'ın yolları asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere ve Muratlar grup mahalle yollarında 8 kilometrelik 2.

Kat sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili olarak Muratlar Mahallesi Muhtarı Özcan Duran ve Yemişendere Mahallesi Muhtarı Mehmet Günay açıklamalarda bulundu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetlerle yüzlerinin güldüğünü ifade eden Muratlar Mahallesi Muhtarı Özcan Duran, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti. Pandemi sürecinde çalışmanın kolay olmadığını ifade eden Yemişendere Mahallesi Muhtarı Mehmet Günay ise Büyükşehir Belediyesi personelinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini, yol çalışmalarının tamamlanmasından itibaren mahalle sakinlerinin güvenle seyahat edebileceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.