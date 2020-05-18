Yeni atanan mühendis ve orman muhafaza memurlarına eğitim

Bu kapsamda ilk eğitim Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yeni göreve başlayan teknik personele orman yangınlarıyla ilgili iş başı eğitim verdiklerini belirterek, bölge müdürlüğünde göreve başlayan yeni personelin tamamının bu eğitimden geçirileceğini söyledi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrine atanan 30 mühendis ve 98 Orman Muhafaza Memuru iş başı eğitiminden geçirilecek. Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ve Seydikemer Orman İşletme Müdürü Ömer Kahraman'da katıldı. OYM Şube Müdürlüğü teknik elemanları ve aynı zamanda Yangın Uzmanları İsmail Durak ve Hasa Sağlar tarafından bilgi verildi. Eğitimler korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe dikkat edilerek gerçekleştirildi.