Yeni Milas Devlet Hastanesi 1 ay içinde faaliyete alınıyor

Süreç hakkında büyük çaba ve emek sarf eden AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, müjdeyi vererek hastanenin 1 ay içinde açılacağını söyledi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Milas Devlet Hastanesi nihayet açılıyor. Çalışmaları yakından takip eden AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir açılışını müjdelediği hastanenin 1 ay içinde hizmete gireceğini söyledi.

Vekil Demir, yaptığı açıklamada; “14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanemizde 41 adet tek kişilik oda 71 adet çift kişilik odada toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcut. 13 yataklı II. seviye yoğun bakim, 8 yataklı I. Seviye yoğun bakim, 10 kuvözlü I. seviye yeni doğan yoğun bakim olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakim kapasitesine sahip olacaktır.

4 genel ameliyathane 1 kadın doğum ameliyat salonu, 1 günübirlik ameliyat salonu olmak üzere 6 ameliyat salonu kapasitesi bulunmakta. Toplam 32 poliklinik odası mevcut. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.