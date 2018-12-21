Yeni Milas Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yapım aşamasının sona yaklaştığı yeni Milas Devlet Hastanesi inşaatında devam eden çalışmalar Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından yerinde inceledi. Kaymakam Arslan ayrıca son günlerde ilçenin gündeminde olan hastaneye ulaşımın sağlanacağı yol sorunu hakkında da bilgi aldı.

Milas'ta Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni hastane çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Arslan'a 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu, Hastane Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Tekin Ersoy ve şantiye şefi Ömer Aslan da eşlik etti.

Hastane inşaatında çalışan işçilerle sohbet eden Kaymakam Arslan, devam eden çalışmalar hakkında Başhekim Dr. Tarık Çubukçuoğlu ve şantiye şefinden bilgi aldı. Nitelikli yatak sayısı 168 olmak üzere toplam 207 yataklı inşa edilecek ve 32 poliklinik odası, 4 adet ameliyathane, 1 adet kadın doğum operasyon odası, 1 tane de bir günlük müdahale odası (lokal) ve 6 adet doğumhane salonundan oluşacak yeni hastane inşaatının yüzde 80'e yakın bölümünün bittiğini ifade eden 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Tarık Çubukçuoğlu, hastane yolu ile ilgili yazışmaların ilgili kurumlarla devam ettiğini ve yolun en kısa bir süre zarfında tamamlanacağını belirtti.

Ziyaret, Kaymakam Arslan'ın inşaat arsa alanı 106 bin metrekare olan yaklaşık 33 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastane şantiye sahasını gezmesinden sonra son buldu.