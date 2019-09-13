Yeni Milaspor'da Yüksel adaylıktan çekildi

-Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Milasspor'un bugün yapılacak Yeni Milasspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Öcal Yüksel, kendilerine yönelik çeşitli entrikaların yapıldığını, bu nedenle başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Aşkıdil Akarca Sahnesi'nde yapılacak olan Yeni Milasspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde açıklamalarda bulunan başkan adayı Öcal Yüksel, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir yemek organizasyonu düzenlendiğini belirten Yüksel, “Herkes birer konuşma yaptı, bir konuşma da ben yaptım. Dedim ki, ‘Eğer başkan olursam eski başkan Hasan Özmen'i listeme almam, Milasspor'a iyi veya kötü başarılar getirmiş başkanı altımda çalıştırmam' dedim. Hasan ‘Özmen aday olsun; aynı gücümle, aynı şefkatle hizmet ederim.' dedim. Hasan Özmen de ‘Ben Öcal'ın yüzüne bakamıyorum. Arkadaşımız aday olmuş, destekleyelim. Ben kesinlikle aday değilim ama bir şartım var. Beni bir Milas Kaymakamı bir de Milas Belediye Başkanı ararsa göreve çağırırsa adayım' dedi. Dün akşam da bakıyorum ki, herhalde bu telefonlardan biri gelmiş. Ben 10 günden bu yana Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın kapısında randevu almak için bekliyorum. Ben ona çok güzel bir fikir için gitmiştim, talebim para olmayacaktı. Geçen dönemden 91 bin lira tesislere borcumuz var. Belediye zaten üstlenmiş. Bu yıl da 91 bin lira ödememek için Güllük tesislerinin kullanım hakkını isteyecektik. Başkan çok yoğundu, randevu alamadık. Hatta sekreteri bile telefonlarımı engelledi. Bu pozisyona kadar geldik.” ifadelerini kullandı.

Yüksel ayrıca Hasan Özmen'i aradığını ve kendisine, “Başkan, başkanlığın hayırlı olsun. Hayırdır, sebebi nedir?” dediğini ve Özmen'in “Gereken yerlerden telefon aldık. Biz artık tamamız.” dediğini söyledi.

Yüksel ayrıca, genel kurullarda ilan verme yükümlülüğü olduğunu, lige katılım payının ödenmesi gerektiği, futbolcu görüşmelerindeki giderlerdeki tutarların bile Yeni Milasspor kasasından değil, kendi cebinden yatırıldığını söyledi. Ahmet Karabıyık'ın istifa etme sürecinde etkisinin bulunduğunu belirten Yüksel, “Eski borçlardan kalan 136 bin 200liraya imza attım. Ben bu senedi öderken, yazdırırken Ahmet Karabıyık'a ‘Bu borç nasıl yapıldı? Hangi taleple istiyorsun?' diye sordum. Hepsini tek tek döktü önüme. Eğer hatalıysan senden 2 mislini alırım dedim. Tamam dedi. Karar aldırdık.” şeklinde konuştu.

Divana sunulacak yönetim listesi ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptıklarını belirten Yüksel “Biz hangi futbolcuları transfer etmek istediklerimizi bir deftere yazmıştık. Çok güzel isimlerle anlaşmıştık. Bunlara küçük paralar da vermiştik. Biz bu kadar çaba sarf ederken aramızdaki birisi defterin fotoğrafını çekmiş.” dedi.

Daha önce 3. ligde oynarken Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Milasspor'a transfer ettiği oğlu Yiğithan Yüksel adına konuşan Öcal Yüksel, “Biz davamız olan Milasspor'un daha iyi bir yerlerde olmasını istedik. Çocuğumu profesyonel ligden amatöre getirdim. Ama bu saatten sonra katrilyon verseler çocuğumu Milasspor'da oynatmam. Benim babam öldü, mezardan çıksa çocuğumu oynatmam. Ben yokum, kesinlikle yokum.” şeklinde konuştu.