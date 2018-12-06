Yeni Milasspor'da sular durulmuyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yeni Milasspor futbolcuları, idmanlara ve maça çıkmama kararı aldı.

Yeni Milasspor'da kriz yaşanıyor. Yeni Milasspor futbolcuları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada idmana ve maça çıkmama kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni Milasspor futbolcuları şunları söyledi:

“Milasspor futbolcuları olarak, 3 Eylül'den itibaren takımı ve camiayı hiç bir zaman yalnız bırakmadık. Son zamanlarda Ahmet Karabıyık ve göremediğimiz yönetimi bu zamana kadar hiç bir ödeme yapmadan hakkımızı istememize hep engel oldu. Bizi susturmak için Kaptanımız İbrahim Karayiğit ve Cenk Hocamızı kadro dışı bıraktığını öğrendik. 4 aylık süreçte takım arkadaşlarım olarak hiç bir ödeme almadık. 100 lira ve 200 lira ile bizleri kandırmaya çalıştılar. Bu olayların dışında; şu an kaldığımız tesiste ısınma sorunumuz, sıcak su sorunumuz, yemek sorunumuz, malzeme sorunumuz varken birde üstüne para alamıyor olmamız sabrımızı tüketmiştir. Milasspor futbolcuları olarak bu durumu hep sakladık. Fakat son olan olaylar bizi gerçekten çok üzdü. Milasspor futbolcuları olarak önümüzü göremediğimiz için idmana ve maça çıkmama kararı aldık. Bu kadar futbolcunun iyi niyetini suistimal etmesi Ahmet Karabıyık ve ekibine yakışmadı.

Ahmet Karabıyık'a hakkımızı istediğimizde ve bu işi yürütemediğini söylediğimizde bize ben bırakmıyorum, 22 kişi bıraksın gerekirse diye söylemlerde bulundu.”

Yeni Milasspor Kulübü Başkanı Ahmet Karabıyık ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.