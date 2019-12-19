İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Milasspor'un Yeni Hocası Birol Erten

Muğla Mahalli Süper Amatör küme takımı Yeni Milasspor’da istifa eden Mehmet Kabak hocanın yerine Birol Erten ile anlaşma sağladı.

Muğla Mahalli Süper Amatör küme takımı Yeni Milasspor'da istifa eden Mehmet Kabak hocanın yerine Birol Erten ile anlaşma sağladı. Anlaşma için eski Antrenör Mehmet Kabak aracı oldu


Muğla Mahalli Süper Amatör kümede mücadele veren Yeni Milasspor'da alınan kötü sonuçlar ve takıma sahip çıkılmaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve sağlık sorunları yaşayan tecrübeli Teknik Hoca Mehmet Kabak'ın görevinden istifa etmesi üzerine yeni antrenör arayışı başladı. Sezon başında zorlu bir dönemde görev üstlenen Mehmet Kabak burada da devreye girerek başarılı teknik çalıştırıcılardan Birol Erten ile anlaşılması için aracı oldu. Milas Şehit Metin Özcan Stadyumunda yapılan antrenmanda eski teknik adam Mehmet Kabak ile Mor Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Birol Erten bir araya geldiler.


Sporcuların ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu antrenmanda konuşma yapan Yeni Milasspor Kulübü Başkanı Öcal Yüksel yaptığı açıklamada; “Sezon başında bizden hiçbir şey talep etmeden Yeni Milasspor'un kadrosunu kuran, bize çok yardımcı olan Mehmet Kabak hocamızla medeni bir şekilde konuşarak ayrıldık. Mehmet Kabak hocamız görevden ayrıldı ama bundan sonra her zaman bizimle birlikte olacak” dedi.


Sporculara veda etmeye gelen Mehmet Kabak sporcularına yaptığı veda konuşmasında, “hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben takımdan ayrıldım ama yerime profesyonel ligde birlikte top oynadığım yakın arkadaşım Birol Erten'in gelmesi için aracı oldum. Başarılar sizinle olsun” dedikten sonra sporcularıyla sarılarak vedalaştı.


Takımla ilk çalışmaya katılan Birol Erten ise yaptığı açıklamada “Mehmet Kabak hocamız her zaman bizlerle birlikte olacak sık sık fikir alışverişinde bulunacağım” dedi.


Antrenman öncesi Birol Erten yardımcı Kaleci Antrenörü olan Erhan Elişi sporculara tanıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.