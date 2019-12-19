Yeni Milasspor'un Yeni Hocası Birol Erten

Muğla Mahalli Süper Amatör küme takımı Yeni Milasspor'da istifa eden Mehmet Kabak hocanın yerine Birol Erten ile anlaşma sağladı. Anlaşma için eski Antrenör Mehmet Kabak aracı oldu

Muğla Mahalli Süper Amatör kümede mücadele veren Yeni Milasspor'da alınan kötü sonuçlar ve takıma sahip çıkılmaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve sağlık sorunları yaşayan tecrübeli Teknik Hoca Mehmet Kabak'ın görevinden istifa etmesi üzerine yeni antrenör arayışı başladı. Sezon başında zorlu bir dönemde görev üstlenen Mehmet Kabak burada da devreye girerek başarılı teknik çalıştırıcılardan Birol Erten ile anlaşılması için aracı oldu. Milas Şehit Metin Özcan Stadyumunda yapılan antrenmanda eski teknik adam Mehmet Kabak ile Mor Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Birol Erten bir araya geldiler.

Sporcuların ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu antrenmanda konuşma yapan Yeni Milasspor Kulübü Başkanı Öcal Yüksel yaptığı açıklamada; “Sezon başında bizden hiçbir şey talep etmeden Yeni Milasspor'un kadrosunu kuran, bize çok yardımcı olan Mehmet Kabak hocamızla medeni bir şekilde konuşarak ayrıldık. Mehmet Kabak hocamız görevden ayrıldı ama bundan sonra her zaman bizimle birlikte olacak” dedi.

Sporculara veda etmeye gelen Mehmet Kabak sporcularına yaptığı veda konuşmasında, “hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben takımdan ayrıldım ama yerime profesyonel ligde birlikte top oynadığım yakın arkadaşım Birol Erten'in gelmesi için aracı oldum. Başarılar sizinle olsun” dedikten sonra sporcularıyla sarılarak vedalaştı.

Takımla ilk çalışmaya katılan Birol Erten ise yaptığı açıklamada “Mehmet Kabak hocamız her zaman bizlerle birlikte olacak sık sık fikir alışverişinde bulunacağım” dedi.

Antrenman öncesi Birol Erten yardımcı Kaleci Antrenörü olan Erhan Elişi sporculara tanıttı.