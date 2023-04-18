Yeni nesil konteynerler Marmaris'te

Çevreci, modern ve daha az gürültü oluşturan 170 adet plastik çöp konteyneri envantere eklendi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarında 770 litrelik 170 adet yeni plastik çöp konteyneri satın aldı. Hafif ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken konteynerler, zaman zaman şikayetlere neden olan çöp arabası gürültüsünü önemli ölçüde azaltacak. Konteynırların açık hava şartlarına son derece dayanıklı olduğunu belirten müdürlük yetkilileri vatandaşlardan yeşil konteynerlere kül ve yanan madde atılmaması konusunda hassas olunmasını rica etti.

“Marmaris'e daha iyi hizmet etmek için araçlarımızı ve konteynerlerimizi yenilemeye devam ediyoruz” diyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay da daha temiz bir ilçe hedefi çerçevesinde altyapı imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek “Bu konteynerle hem gürültü sorunu aza inecek hem de daha kolay temizlendiği için hijyen noktasında daha elverişli olacak. Hem araç filomuzu hem de ekipmanlarımızı güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Daha temiz bir Marmaris için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.