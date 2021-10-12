Yeni nesil tehditler Marmaris'te konuşuldu

Marmaris Belediyesi, günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere yönelik olarak bir eğitim programı düzenledi. 1.KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Belediye Hazırlıkları ve Yönerge Eğitimi'ne valilik, çevre il ve ilçe belediyeleri, itfaiye, orman işletme, üniversite gibi birçok kurumdan çok sayıda personel katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBRN Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kenar, Doç. Dr. Mesut Ortatatlı, Dr. Ecz. Neslihan Genişel ve Marmaris Belediyesi Afet Danışmanı Selma Kılıç'ın eğitim verdiği programda bir de Covid-19 özel oturumu gerçekleştirildi. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki programın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Levent Kenar, KBRN'nin çok önemli ama ülkemizde çok bilinmeyen bir konu olduğunu belirterek, “Bunlar savaş maksatlı kullanılabilecek maddeler olduğu gibi endüstriyel olaylarda da kullanabilen malzemeler. Ülkemiz maalesef bulunduğumuz konum itibariyle bu tür terörist tehditlerin etkisi altında. Bizim burada amacımız bunların neler olduğunu tanımlamak ve bu gerçeklikle ilgili farkındalığı arttırmak” diye konuştu.