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Yeni rekreasyon alanı Eylül'de açılıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik ve Fen Fakülteleri arasındaki atıl durumda bulunan açıkalan, son düzenlemelerin tamamlanmasıyla Eylül ayında hizmete girecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik ve Fen Fakülteleri arasındaki atıl durumda bulunan açık


alan, son düzenlemelerin tamamlanmasıyla Eylül ayında hizmete girecek.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez yerleşkede bulunan 10 dönümlük atıl alanın işlevsel hale getirilip Üniversiteye kazandırılması çalışmaları, ilk olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlamıştı.


Sene başı itibariyle yapısal çalışmalarına başlanan ve son olarak peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığı yeni rekreasyon alanında gölet, çok işlevli sahne, çim amfi, kafeterya, tenis kortu, basket sahası ve bir de otopark yer alıyor.


Açık hava sineması olarak da hizmet verecek olan çok işlevli sahnede, yeni eğitim öğretim yılı itibariyle film gösterimlerine başlanacak. 400 kişilik kapasitesi ile çim amfi ve sahne aynı zamanda konser ve tiyatro etkinlikleri için de kullanılabilecek.

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