Yeni yıl Bodrum'a yağmurla geldi

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesi 2019 yılına sağanak yağmurla birlikte girdi. Meydanda toplanan binlerce kişi ünlü şarkıcı Edis konseriyle coşarken 2019 yılına dakikalar kala sağanak yağmur bastırdı.

2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Edis konserine akın etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Edis şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Meydanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyleyerek Edis'e eşlik etti. 2019 yılına dakikalar kala bir anda yağmur bastırdı. Sağanak şekilde yağan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Edis ile beraber yeni yıla girdi.

Sağanak yağmura rağmen konser arasında sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon, tüm Bodrum halkının yeni yılını kutlayarak, “Herkese iyi akşamlar güzel insanlar. Hoşgörüsü, birlik beraberliği, dostluğu ile bu Bodrum'u yaratan medeni yüzlü aydınlık insanlar. Hepinizi canı gönülden sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bodrum son zamanlarda depremlere, sel felaketlerine maruz kaldı ama bizler hep dimdik durduk, dik durmaya devam ettik. Bugün burada yağan yağmurda da dimdik beraberiz sizlerle. Ve diyorum ki; hırslarımızın, sevgimizin ve mantığımızın önüne geçmediği; huzurlu, sağlıklı, mutlu, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız bir yıl diliyorum hepinize. Bu yağan yağmurun arkasından bilin ki çok güzel bir bahar gelecek. Sizlerle beraber bu baharı da birlikte kutlayacağız. Hepinize iyi seneler” dedi.

Konuşmanın ardından tekrar sahneye çıkan Edis yağmur altından sevenlerine şarkılarını söylemeye devam etti. yağmur şiddetini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar konser alanından ayrıldı.

Öte yandan havai fişek gösterileri ise Bodrum'u aydınlattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca havai fişek gösterisi devam etti.