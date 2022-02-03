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Yenice Anısına Müzikal Komedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice’nin oğlu Avni Burak Yenice anısına Aşk Olsun isimli müzikal komedi gösterisi sahnelenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin oğlu Avni Burak Yenice anısına Aşk Olsun isimli müzikal komedi gösterisi sahnelenecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Hayalhane 2 oyuncuları tarafından sahnelenecek olan tiyatro gösterisi 23 Şubat Çarşamba günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Ücretsiz düzenlenecek olan Aşk Olsun isimli oyun iki perdeden oluşuyor. Haldun Taner ve Kandemir Konduk'un yazdığı Aşk Olsun oyununun yönetmenliğini Mehmet Topbaş yapacak.

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