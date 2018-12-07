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Yeniden aday gösterilen Başkan Gürsel Uçar 2. dönem hedeflerini paylaştı

CHP Genel Merkezi tarafından yeniden adat gösterilen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP ilçe binasında düzenlediği toplantıda ikinci dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.


CHP İlçe Teşkilatında büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Gürsel Uçar, “3,5 yıllık başkanlık dönemimde yaptığım hizmetleri daha ileriye götürmek için adaylığımı koydum. Tekrar aday gösterilmem yaptığımız hizmetlerin halkımızın yanı sıra genel merkezimizin ve parti teşkilatımızın takdiridir kendilerine verdiği desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Datça'nın tarihi zenginliğini ve doğal güzelliğini koruyacağız. Datça'yı gelecek nesillere bugünkü doğal güzelliğiyle bırakmak istiyoruz. Datça iyi büyümeli, iyi gelişmeli, 40 yıl sonra 40 bin nüfus demeliyiz. Datça'yı 100 bin nüfusa ulaştırarak daha iyi gelişmesini sağlayamayız. Datça 40 yıl sonrada 40 bin nüfusuyla sadece Türkiye'nin değil; dünyanın en güzel yaşanabilir kenti olmalıdır” diye konuştu.

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