Yeniköy ve Kemerköy beklemedee, Yatağan tamam

MUĞLA (İHA)

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik, Milas'ta bulunan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan'da bulunan işyerlerinde çalışan işçiler için büyük önem arz eden görüşmelerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Erçelik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Milas'ta bulunan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan'da bulunan işyerlerinde çalışan 1800 üyemiz için Mart ayında başladığımız ve 2 yıl süreli 3. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Yatağan Termik Santralinde çalışan üyelerimiz için Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. yetkilileriyle sürdürdüğümüz görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 22 Ekim tarihinde imza altına alınmıştır.

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde çalışan üyelerimiz için henüz bir anlaşma sağlayamadık. Beklentimiz iş huzuru ve barışı açısından sözleşmenin masada bitirilmesi. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor, en kısa zamanda bitireceğimize inanıyorum. Umarım ağır ve Tehlikeli bir iş kolunda çalıştığımız, yoğun emekle enerji üretimi yaptığımız gözardı edilmez.

Türkiye'nin en çok birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde imzaladığımız bu Toplu İş Sözleşmesinin hem toplumsal uzlaşıya hem de çalışma barışına çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yaklaşık 9 aydır süren Toplu Sözleşme görüşmelerinde tam anlamıyla beklentilerimizi karşılamasa da var olan tüm haklarımız korunmuş ve üyelerimizin aldıkları ücretlerde gözle görülür iyileştirmeler sağlanmıştır.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin kan kaybettiği şu anlarda aynı üretken ve fedakar çalışma anlayışıyla hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Toplu İş Sözleşmelerine katkı koyan başta Sendikamız Genel Başkanına ve Genel Merkez Yöneticilerimize, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. yetkililerine, TES-İŞ Sendikası Yatağan Şubesi olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

İmzaladığımız 3.Dönem Toplu Sözleşmenin tüm üyelerimize ve ailelerine, Bölgemiz ve İşçi Sınıfına hayırlı olması temennisiyle, Saygılar sunarız."