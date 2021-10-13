Yerel basın Marmaris'te buluşacak

Türkiye'deki 60 şehirden 300'e yakın gazetecinin katılacağı Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı 2021 hafta sonu Marmaris'te yapılacak. Etkinliğin Pazar günkü bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu basın temsilcilerinin sorularını cevaplandıracak.

Marmaris Belediyesi'nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği ‘Anadolu Buluşması - Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri Yuvarlak Masa Toplantısı' isimli basın çalıştayı 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Çalıştay Türkiye'nin 60 şehrinden 300'e yakın gazeteciyi bir araya getirecek. CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri, basın meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katılacağı etkinliğin Pazar günkü bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu basın temsilcilerinin sorularını cevaplandıracak.

CHP Milletvekilleri Atilla Sertel, Tuncay Özkan ve Utku Çakırözer'in de katılacağı çalıştayda RTÜK Üst Kurulu üyeleri İlhan Taşcı, Okan Konuralp, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, gazeteciler Barış Terkoğlu, Serdar Cebe, Mustafa Kurdaş, Mehmet Ocaktan, Sertaç Eş oturumların konuğu olacak.

Konuşmacılar yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri, Ankara gazeteciliği, Türkiye'de araştırmacı gazetecilik, internet gazeteciliği, yeni dönemdeki değişimler konularını masaya yatıracak. Programa katılacak gazeteciler, yerel basının sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulacağı çalıştayın yanı sıra düzenlenecek gezi programıyla Marmaris'in eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı bulacak.

Böyle önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazetecileri ağırlamanın kendileri için onur kaynağı olduğunu söyledi. Marmaris'in bu yaz çok zor bir dönem yaşadığına dikkat çeken Oktay, “Pandemi nedeniyle tüm dünyayla birlikte zor günler geçirirken Marmaris olarak ayrıca yangınlarla sarsıldık. 27 Haziran'da İçmeler'de meydana gelen yangının ardından 29 Temmuz'da Armutalan'da başlayan ve 8 gün boyunca devam eden büyük yangın yüreğimizi dağladı. 13 bin 500 hektarlık orman alanımızı kül eden yangının ardından Marmaris olarak anında toparlanmaya, yaralarımızı sarmaya ve küllerimizden doğmak için el birliğiyle çalışmalara başladık. İşte bu süreçte böyle bir organizasyonu yapmak bizim için çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimize Marmaris'in hala çok güzel olduğunu gösterme fırsatı bulacağız” dedi.

Organizasyonun yerel basın için de çok önemli olduğuna değinen Oktay, “Basının hep bir arada sorunlarını ve çözüm yollarını konuşması açısından çalıştay büyük önem arz ediyor. Tüm misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.