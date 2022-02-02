Yerel tohum dağıtımı başladı

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birini kuran Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat tarihinden itibaren 2021 yılının yaz sezonunda ürettiği 113 çeşit tohumun internet sitesi üzerinden dağıtımına başladı.

Hastalık analizleri yapılarak domatesten bibere, patlıcandan kavun karpuza kadar toplam 113 çeşit sağlıklı tohum dağıtımına başlandı. Dağıtımın başlandığı ilk 2 günde vatandaşlardan 2 Bin 854 adet talep alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bu güne kadar Türkiye'nin 80 iline 10 milyonun üzerinde tohum üretip gönderdi.

Kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohumun dağıtılırken, vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum Talep Formunu doldurarak tohum talebi oluşturabiliyor. Talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile tohumlardan gönderiliyor.