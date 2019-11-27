Yerel yönetimce düzenlenen ilk çalıştay olacak

Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Ormanlarımızı Korumak Görev Değil Sorumluluktur” konulu orman çalıştayı düzenliyor. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından düzenlenecek olan orman yangınları çalıştayı 29 Kasım Cuma günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak ve iki gün sürecek.

Türkiye'de en fazla orman yangını çıkan il Muğla

Muğla'da 2019 yılının 11 aylık döneminde 259 adet orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplam 933 hektar orman alanı kül oldu. Aynı tarihler arasında Muğla'nın kırsal kesimlerinde 75 adet orman yangını çıktı ve 111 hektar alan yok oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2018 yılında 2 bin 167 adet orman yangını çıkarken, Türkiye'de 2018 yılında en çok orman yangını çıkan il ise Muğla oldu. Muğla'da 2018 yılında 299 adet orman yangını çıktı.

Çalıştay 29 Kasım'da başlıyor

Orman yangınlarına dikkat çekmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği ‘Ormanlarımızı Korumak Görev Değil Sorumluluktur' çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda orman yangınlarının sebepleri, sonuçları, yangınlara erken müdahale, yangın sonrası atılması gereken adımlar enine boyuna tartışılacak. 29 Kasım Cuma günü sabah saat 09.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak ve iki gün sürecek olan çalıştayda gelecekte yaşanabilecek orman yangınlarına karşı acil eylem planı oluşturulması hedefliyor.

Yrel yönetimler tarafından Türkiye'de ilk defa yapılacak

Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından düzenlenecek olan orman çalıştayı Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Çalıştayın ilk günü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz'ın orman yangınlarının sebeplerini anlatacağı çalıştayda, Muğla Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi de yangınlara karşı alınması gereken önlemleri tüm detaylarıyla paylaşacak.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı'nın orman yangınlarının ekolojik hayata etkileri, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yerleşim yerlerinde ve tarımsal alanlarda olası bir orman yangının sebepleri ve alınması gereken önlemler, Doç. Dr. Ali Kavgacı Akdeniz tipi ekosistemlerinde yangın sonrası yapılması gerekenler, Prof. Dr. Mustafa Avcı ise Muğla'daki kızılçam ormanlarında yangınların fauna ve çam balı üretimine etkileri hakkında sunumlar yapacak.

Çalıştayın ikinci günü ise katılımcılar Göcek, Bodrum, Dalaman gibi geçtiğimiz yaz orman yangınlarının yaşandığı turizm bölgelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunacak.

Başkan Gürün; “Ormanlarımız bize emanet”

Türkiye'nin ve özellikle Muğla gibi yüzde 68'i orman olan illerin en büyük sorunlarından birinin orman yangınları olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ormanları korumanın günümüz ve gelecek için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla'mız yüzde 68 orman varlığıyla yeşilin bütün tonlarını coğrafyasında barındıran güzeller güzeli bir şehir. Ormanlarımız nefes aldığımız, toprağımızı koruyan, orman köylülerimize ev sahipliği yapan ve geleceğe miras bırakacağımız en değerli zenginliğimiz. Özellikle yaz aylarında ne yazık ki orman yangınları sayısı artmakta, en büyük zenginliğimizi kaybetmekteyiz. Orman yangınlarının çıkmasında en büyük sebep ne yazık ki insan faktörü. Değerli katılımcılarla Muğla'da ilkini düzenleyeceğimiz Orman Yangınları Çalıştayı ile farkındalık oluşturmak, yangınların önüne geçmek, yangın sonrası yapılması gerekenleri Muğla'mızda konuşacağız. Şairin de dediği gibi ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerindeki anlam gibi ormanlarımızı korumalı ve geleceğe miras bırakmalıyız” dedi.