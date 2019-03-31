İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yerleşik yabancılar sandık başına gitti

Marmaris’te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ilçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti.

Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ilçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti.


Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Vatandaşlar saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. İlçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti. Azerbaycan asıllı Afag Palu'da oy kullanan vatandaşlar arasındaydı. Dördüncü kez oy kullandığını belirten Palu, “Oy kullandım. Marmaris'te ilk kez kullandım. Daha önce Muğla'da kullanıyordum” dedi.


Hasta ve yaşlılar oy kullanmak için geldiler


Oy kullanmaya hastanede yatan ve evde yatalak olan hastalar da görevliler tarafından oy kullanmak için kayıtlı oldukları sandıklara getirildi. Oy kullan hastalar daha sonra tedavilerine devam etmek için tekrar hastanelere götürüldü. İlçede oy kullanma işlemi saat 17:00'de sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.