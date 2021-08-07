‘Yeşil Vatan' için omuz omuza mücadele ediyorlar

Muğla'da devam eden orman yangınların söndürülmesi için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler alevlere ve dumanlara karşı büyük mücadele veriyor.

Sık çam ormanlarının kaplı olduğu Kavaklıdere-Menteşe ilçeleri arasında devam eden orman yangınına müdahale eden Azerbaycan itfaiye ekipleri korkusuzca alevlere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Türk meslektaşları ile yana yana, omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycanlı itfaiyeciler, kara müdahalesinde önemli görevler üstleniyor.