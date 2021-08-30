Yeşil Vatan'ın yeni bekçileri İnsansız Hava Araçları

Dünyada İnsansız Hava Araçları'nı (İHA) kullanan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye'de son bir ay içinde 103 adet orman yangınının İHA'lar tarafından ilk tespiti yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Gökyüzündeki İHA'larımızla 'Yeşil Vatan'ımızın kıymetli ormanlarını 7/24 kontrol ediyoruz. Yangınları İHA'larla tespit edip, onlardan edindiğimiz bilgiyle yangınla mücadele yöntemlerimizi belirliyoruz" denildi.

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayıp, 21 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınması ile sonuçlanan büyük orman yangınlarında 4 adet İnsansız Hava Aracı görev almış ve birçok küçük çaplı orman yangını İHA'lar tarafından tespit edilerek zamanında müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımında bin 413 saat uçtu. 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. Emeği geçen herkese şükranla" mesajını yayımladı.