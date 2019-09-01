Yeşim Salkım'dan alkışlanacak hareket

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, Serebral Palsi hastası olan ikiz kardeşler Berfin ve Osman Karakurt için Bodrum'da sahne aldı.

Yeşim Salkım, 6 aylıkken erken dünyaya gelen ve doğum anında yaşanan havasızlık nedeniyle Serebral Palsi teşhisiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Berfin ve Osman için Yalıkavak Marina'da bulunan bir mekanda konser verdi. Salkım hayranı ikizler, sanatçının seslendirdiği tüm şarkılara eşlik edince Salkım gözyaşlarına hakim olamadı. “Şu anda hayatımın en güzel konserini veriyorum. Hiçbir konserim benim için bu kadar özel ve önemli olmamıştı” diyen Salkım mikrofonu sırayla ikizlere uzatarak onlara şarkı söyletti.

Denizlili ikizlerin oluşan beyin hasarı ve fiziksel engeline rağmen herkes tarafından çok sevildikleri ve derslerinin de başarılı oldukları belirtildi.