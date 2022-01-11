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Yıkılarak taşkına neden olan derenin istinat duvarına müdahale edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulanan ve aşırı yağışlardan baskı ile patlayan derenin istinat duvarına kamyonlar ile getirilen toprak dökülerek sağlamlaştırma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulanan ve aşırı yağışlardan baskı ile patlayan derenin istinat duvarına kamyonlar ile getirilen toprak dökülerek sağlamlaştırma çalışması yapıldı.



İçmeler Mahallesi, Atatürk Caddesi mevkiinde bulunan derenin sağanak yağışlarla birlikte debisi artarak derenin istinat duvarını yıktı caddeler göle döndü. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalıştığı bölgede 10 kamyon toprak derenin istinat duvarı boyunca iş makinaları ile döküldü. Taşan derenin suları ev taşkınlarına sebep olmadan müdahale edilirken çalışmaların olduğu yol trafiğe kapatıldı. İçmeler Mahallesi'nde bir okulun alt katını su bastı, tedbir amacı elektrikler kesildi. Marmaris ilçe merkezi ve mahallelerde yaklaşık 30 eve su bastığı bilgisi edinildi.



Marmaris ilçe merkezi, İçmeler mahallesi, Asparan mevkii, Hisarönü Mahallesi Kerdime mevkiinde bulunan taşkınlara emniyet, orman işletme, itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

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