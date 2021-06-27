Yılan sokan itfaiye amiri ölümden döndü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Daire Amiri Talat Ontaş'ın tarlada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün kendisine ait Ortaca'nın Dikmekavak Mahallesi'ndeki tarlasına giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Daire Amiri Talat Ontaş, tarlasındaki otları temizlerken otların arasında bulunan engerek yılanı elini ısırdı.

Yılan saldırısının ardından kısa sürede fenalaşan Talat Ontaş yakınlarına telefonla arayarak yılan soktuğunu ve durumunun kötü olduğunu iletti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tarladaki ilk kontrolünün ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talat Ontaş, durumunun ciddi olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Talat Ontaş, iki günlük yoğun bakımdaki tedavisinin ardından önce normal odaya alındı, ardın da taburcu edildi. Durumu iyi olan Ontaş'ın evinde istirahate çekildiği öğrenildi.